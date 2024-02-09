  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Козак - о новичках Полесья: Думаю, они удивятся по приезду в Украину, так что им сладко не будет
В тренде

Козак - о новичках Полесья: Думаю, они удивятся по приезду в Украину, так что им сладко не будет

Общие новости

Житомирский клуб провел зимой мощную трансферную кампанию

Козак - о новичках Полесья: Думаю, они удивятся по приезду в Украину, так что им сладко не будет

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Артем Козак рассказал об адаптации легионеров команды, которые пришли в житомирский клуб этой зимой.

"Приняли мы, наверное, хорошо. Адаптироваться им еще нужно. Мне кажется, на это может пойти не один день и это не так просто, потому что мы понимаем, что они едут в другую страну, другой язык — для них это все чужое и за неделю адаптироваться к игре команды, ну, я не знаю. В частности, другая температура.

Я думаю, что они удивятся по приезду в Украину, так что им сладко не будет. Постараемся их взбодрить и принять как можно ласковее, по-украински", — сказал Козак.

По теме
yellow-arrow
Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно
yellow-arrow
Зеленский присвоил Буданову звание Героя Украины
yellow-arrow
Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
Полесье (Житомир) Артем Козак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости