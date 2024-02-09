Козак - о новичках Полесья: Думаю, они удивятся по приезду в Украину, так что им сладко не будет
Житомирский клуб провел зимой мощную трансферную кампанию
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Полузащитник "
"Приняли мы, наверное, хорошо. Адаптироваться им еще нужно. Мне кажется, на это может пойти не один день и это не так просто, потому что мы понимаем, что они едут в другую страну, другой язык — для них это все чужое и за неделю адаптироваться к игре команды, ну, я не знаю. В частности, другая температура.
Я думаю, что они удивятся по приезду в Украину, так что им сладко не будет. Постараемся их взбодрить и принять как можно ласковее, по-украински", — сказал Козак.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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