Козак - о новичках Полесья: Думаю, они удивятся по приезду в Украину, так что им сладко не будет

Полузащитник " Полесья " Артем Козак рассказал об адаптации легионеров команды, которые пришли в житомирский клуб этой зимой.

"Приняли мы, наверное, хорошо. Адаптироваться им еще нужно. Мне кажется, на это может пойти не один день и это не так просто, потому что мы понимаем, что они едут в другую страну, другой язык — для них это все чужое и за неделю адаптироваться к игре команды, ну, я не знаю. В частности, другая температура.

Я думаю, что они удивятся по приезду в Украину, так что им сладко не будет. Постараемся их взбодрить и принять как можно ласковее, по-украински", — сказал Козак.