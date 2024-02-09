Киберспортивный клуб Зинченко обновил логотип

Киберспортивный клуб защитника сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко обновил свой логотип. Речь идет о клубе украинца Passion UA.

"Новый логотип демонстрирует суть клуба: огонь символизирует нашу страсть, а сине-желтые цвета - преданность Украине. Новое лого - это только начало следующего, захватывающего этапа жизни Passion UA.

Я создал этот клуб из-за своей любви к Counter-Strike. Однако мы не останавливаемся на одной дисциплине. Ожидайте крутые анонсы в ближайшее время, потому что мы не останавливаемся", - так прокомментировал данное событие владелец команды.