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Киберспортивный клуб Зинченко обновил логотип

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Также Александр сообщил об анонсах в других дисциплинах

Киберспортивный клуб Зинченко обновил логотип

Фото: УАФ

Новина українською

Киберспортивный клуб защитника сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко обновил свой логотип. Речь идет о клубе украинца Passion UA.

"Новый логотип демонстрирует суть клуба: огонь символизирует нашу страсть, а сине-желтые цвета - преданность Украине. Новое лого - это только начало следующего, захватывающего этапа жизни Passion UA.

Я создал этот клуб из-за своей любви к Counter-Strike. Однако мы не останавливаемся на одной дисциплине. Ожидайте крутые анонсы в ближайшее время, потому что мы не останавливаемся", - так прокомментировал данное событие владелец команды.

Напомним, Александр создал организацию Passion UA летом прошлого года.

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Александр Зинченко
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Источник:
Passion UA
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