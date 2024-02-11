Дидык: В последнее время мы много работаем над стандартами
Защитник Руха о спарринге
Фото: Рух
Вчера, 10-го февраля, "Рух" проиграл словенской "Горице" в контрольном матче (2:0). Защитник украинской команды Роман Дидык прокомментировал эту игру.
Матч против "Горицы" выдался непростым. В первом тайме нам не удалось реализовать установки тренерского штаба. Во втором тайме мы играли немного лучше и начали выполнять тренерские задачи.
В целом могу сказать, что словенцам несколько повезло. Нам не удалось забить гол, хотя как минимум трижды мы должны были забивать и имели стопроцентные моменты. В последнее время мы много работаем над стандартами и в моменте, когда я ударил мимо ворот, то расстроился, потому что думаю, что в 9 из 10 аналогичных эпизодов на тренировках удалось бы забить.
Приятно, что главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса посетил наши матчи. Такое внимание мотивирует, лишь обидно, что не удалось победить.
Последние спарринги в Словении "Рух" проведет 15-го февраля. В 12:30 запланирована игра с "Бринье Гросупле", а в 15:30 - с "Триглавом".
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