Дидык: В последнее время мы много работаем над стандартами

Вчера, 10-го февраля, "Рух" проиграл словенской "Горице" в контрольном матче (2:0). Защитник украинской команды Роман Дидык прокомментировал эту игру.

Матч против "Горицы" выдался непростым. В первом тайме нам не удалось реализовать установки тренерского штаба. Во втором тайме мы играли немного лучше и начали выполнять тренерские задачи.

В целом могу сказать, что словенцам несколько повезло. Нам не удалось забить гол, хотя как минимум трижды мы должны были забивать и имели стопроцентные моменты. В последнее время мы много работаем над стандартами и в моменте, когда я ударил мимо ворот, то расстроился, потому что думаю, что в 9 из 10 аналогичных эпизодов на тренировках удалось бы забить.

Приятно, что главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса посетил наши матчи. Такое внимание мотивирует, лишь обидно, что не удалось победить.