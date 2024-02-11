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Два спарринга Руха за день. Видео голов и обзоры матчей

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Два спарринга Руха за день. Видео голов и обзоры матчей

Фото: Рух

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Вчера, 10-февраля, "Рух" провел 2 спарринга. Утром команда Виталия Пономарева играла с "Горицей" - участником Второй лиги Словении. Дубль Сайнича в первом тайме решил судьбу матча - "Рух" уступил 2:0.

"Горице" (Нова Горица, Словения) - "Рух" (Львов, Украина) 2:0

Голы: Сайчич 7, 44

"Рух": Ванивский (Герета, 46), Роман, Баршак, Дидык, Китела, Столярчук, Таллес, Притула, Непейпиев (Квас, 67), Рунич, Теслюк

Под вечер львовяне посоревновались с еще одним представителем Второй лиги Словении. В соперниках было "Приморье". Игра снова закончилась со счетом 2:0, однако уже в пользу "Руха". Забивали Плюман и Пидгурский.

"Рух" (Львов, Украина) - "Приморье" (Айдовщина, Словения) 2:0

Голы: Плюман, 3, Пидгурский, 33

"Рух": Герета, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, О. Федор, Пастух, Квасница, Плюман (Карабин, 78), Карабин (Денисов, 59)

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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