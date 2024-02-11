Два спарринга Руха за день. Видео голов и обзоры матчей
Поражение и победа
Фото: Рух
Вчера, 10-февраля, "Рух" провел 2 спарринга. Утром команда Виталия Пономарева играла с "Горицей" - участником Второй лиги Словении. Дубль Сайнича в первом тайме решил судьбу матча - "Рух" уступил 2:0.
"Горице" (Нова Горица, Словения) - "Рух" (Львов, Украина) 2:0
Голы: Сайчич 7, 44
"Рух": Ванивский (Герета, 46), Роман, Баршак, Дидык, Китела, Столярчук, Таллес, Притула, Непейпиев (Квас, 67), Рунич, Теслюк
Под вечер львовяне посоревновались с еще одним представителем Второй лиги Словении. В соперниках было "Приморье". Игра снова закончилась со счетом 2:0, однако уже в пользу "Руха". Забивали Плюман и Пидгурский.
"Рух" (Львов, Украина) - "Приморье" (Айдовщина, Словения) 2:0
Голы: Плюман, 3, Пидгурский, 33
"Рух": Герета, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, О. Федор, Пастух, Квасница, Плюман (Карабин, 78), Карабин (Денисов, 59)
Популярное сейчас
- Зеленский назначил новых командующих Теробороны, Сухопутных войск, Объединенных сил и ДШВ
- Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
- Зеленский по предложению Сырского назначил нового начальника Генштаба ВСУ
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО