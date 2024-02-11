Магучих победила на этапе в Нью-Йорке и установила рекорд соревнований
Вторая международная победа с начала сезона-2024
Фото: Getty Images
Ярослава Магучих одержала победу на этапе World Athletics Indoor Tour Gold в Нью-Йорке с результатом 2.04 метра. Украинская прыгунья одержала свою вторую международную победу с начала сезона-2024. Предыдущий чемпионский результат — на 2.04 м, выполненный в немецком Эссене.
Чемпионка мира с третьей попытки взяла высоту 2.00 м и установила рекорд соревнований — до нее в Нью-Йорке никто на два метра не прыгал. После этого украинка попыталась взять высоту в 2.05, однако ей это не удалось.
Вторая ступенька с результатом 1.97 м за хозяйкой Вашти Каннингем (США), бронза - у Наваль Меникер из Франции (1.86 м).
Soaring to a height of 2.00 (6ft 6 inches) Yaroslava Mahuchikhs is crowned the Women’s High Jump champion with a NEW MEET RECORD & FACILITY RECORD #WorldIndoorTour— Millrose Games (@MillroseGames) February 11, 2024
#millrosegames2024 pic.twitter.com/Rtr4owT50M
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