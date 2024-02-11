  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Магучих победила на этапе в Нью-Йорке и установила рекорд соревнований
В тренде

Магучих победила на этапе в Нью-Йорке и установила рекорд соревнований

Общие новости

Вторая международная победа с начала сезона-2024

Магучих победила на этапе в Нью-Йорке и установила рекорд соревнований

Фото: Getty Images

Новина українською

Ярослава Магучих одержала победу на этапе World Athletics Indoor Tour Gold в Нью-Йорке с результатом 2.04 метра. Украинская прыгунья одержала свою вторую международную победу с начала сезона-2024. Предыдущий чемпионский результат — на 2.04 м, выполненный в немецком Эссене.

Чемпионка мира с третьей попытки взяла высоту 2.00 м и установила рекорд соревнований — до нее в Нью-Йорке никто на два метра не прыгал. После этого украинка попыталась взять высоту в 2.05, однако ей это не удалось.

Вторая ступенька с результатом 1.97 м за хозяйкой Вашти Каннингем (США), бронза - у Наваль Меникер из Франции (1.86 м).

По теме
yellow-arrow
Игрок Руха Федор о спарринге: Ветер существенно повлиял на качество игры
yellow-arrow
На границе возле Ягодина польские фермеры сорвали замки на украинских грузовиках и высыпали зерно
yellow-arrow
Цуканов о сравнении с Судаковым: Мне кажется мы немного разные
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости