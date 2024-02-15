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Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с французскими клубами? Квиз от UA-Футбол

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Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с французскими клубами? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

15 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24 годов. В одном из этих поединков донецкий "Шахтер" в Гамбурге будет принимать французский "Марсель".

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Перед первым официальным матчем украинцев в 2024 году мы предлагаем вам освежить в памяти поединки донецкого клуба против команд из Франции, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, которые касаются матчей "Шахтера" против французов исключительно во времена независимости Украины.

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