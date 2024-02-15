Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с французскими клубами? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images / Global Images Ukraine
15 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24 годов. В одном из этих поединков донецкий "Шахтер" в Гамбурге будет принимать французский "Марсель".
Перед первым официальным матчем украинцев в 2024 году мы предлагаем вам освежить в памяти поединки донецкого клуба против команд из Франции, пройдя наш квиз.
В тесте будут вопросы, которые касаются матчей "Шахтера" против французов исключительно во времена независимости Украины.
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