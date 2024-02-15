Больше всего украинцы доверяют Залужному, Буданову и Зеленскому. Доверие к президенту упало после отставки главкома, - опрос
Свежий опрос от КМИС
Фото из свободных источников
Среди лидеров рейтинга доверия украинцев – Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский. Уровень доверия президенту снизился после того, как он отправил главнокомандующего в отставку.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Лидер доверия украинцев – Валерий Залужный: 94% доверяют ему, 5% не доверяют. По сравнению с декабрем ситуация почти не изменилась.
Главе ГУР Кириллу Буданову доверяют 66% (в декабре этот показатель составлял 60%) и не доверяют 19% (в декабре было 20%).
Доверие президенту Владимиру Зеленскому сейчас составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале).
Также на очень высоком уровне – доверие Сергею Притуле. Ему доверяют 61% и не доверяют 33% украинцев. В его случае также имеет место снижение доверия (с 69% в декабре, недоверие выросло с 25% до 33%).
"Результаты опроса не дают возможности говорить о конкретных причинах роста или снижения доверия, но мы можем предположить, что имеет место влияние отставки В. Залужного, которая накладывалась на довольно трудный период – сложная ситуация на фронте, неопределенная позиция ключевых союзников Украины (особенно – США), продолжение коррупционных скандалов", - прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
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Опрос был проведен 5-10 февраля 2024 методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1202 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Погрешность в мирное время не должна была бы превышать 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.
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