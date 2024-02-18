Польские фермеры начали протесты на железных дорогах
Продолжается блокада украинской границы
Фото: з вільних джерел
Польские фермеры продолжают блокировать украинские границы. Сегодня они вышли с протестом на железные дороги, об этом сообщают ряд телеграм-каналов.
Протестующие доставили сельскохозяйственную технику и вывесили плакаты, на одном из которых была надпись: "Валите домой, неблагодарные с*чи дети".
Польские фермеры объявили о новой общенациональной забастовке, которая началась 9 февраля и планируется продлиться до 10 марта. Протестующие намерены блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также перекрыть дороги и автомагистрали по всей стране.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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