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Польские фермеры начали протесты на железных дорогах

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Продолжается блокада украинской границы

Польские фермеры начали протесты на железных дорогах

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Польские фермеры продолжают блокировать украинские границы. Сегодня они вышли с протестом на железные дороги, об этом сообщают ряд телеграм-каналов.

Протестующие доставили сельскохозяйственную технику и вывесили плакаты, на одном из которых была надпись: "Валите домой, неблагодарные с*чи дети".

Польские фермеры объявили о новой общенациональной забастовке, которая началась 9 февраля и планируется продлиться до 10 марта. Протестующие намерены блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также перекрыть дороги и автомагистрали по всей стране.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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