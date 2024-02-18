Польские фермеры начали протесты на железных дорогах

Польские фермеры продолжают блокировать украинские границы. Сегодня они вышли с протестом на железные дороги, об этом сообщают ряд телеграм-каналов.

Протестующие доставили сельскохозяйственную технику и вывесили плакаты, на одном из которых была надпись: "Валите домой, неблагодарные с*чи дети".

Польские фермеры объявили о новой общенациональной забастовке, которая началась 9 февраля и планируется продлиться до 10 марта. Протестующие намерены блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также перекрыть дороги и автомагистрали по всей стране.