Свитолина победила Татьяну Марию во втором круге турнира в Дубае
Украинка прошла в третий круг турнира WTA 1000
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над Татьяной Марией из Германии (№50 WTA) - 6:3, 6:3.
Матч продолжался 1 час 13 минут.
Свитолина проводит свой первый турнир за месяц, завершив восстановление после травмы.
В Дубае Элина стартовала с победы в матче против украинки Ангелины Калининой.
В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей матча Ига Свентек - Слоун Стивенс.
Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай, ОАЭ
WTA 1000, Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:3
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