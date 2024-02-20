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Свитолина победила Татьяну Марию во втором круге турнира в Дубае

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Украинка прошла в третий круг турнира WTA 1000

Свитолина победила Татьяну Марию во втором круге турнира в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над Татьяной Марией из Германии (№50 WTA) - 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 13 минут.

Свитолина проводит свой первый турнир за месяц, завершив восстановление после травмы.

В Дубае Элина стартовала с победы в матче против украинки Ангелины Калининой.

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей матча Ига Свентек - Слоун Стивенс.

Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай, ОАЭ
WTA 1000, Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:3

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