Свитолина победила Татьяну Марию во втором круге турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над Татьяной Марией из Германии (№50 WTA) - 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 13 минут.

Свитолина проводит свой первый турнир за месяц, завершив восстановление после травмы.

В Дубае Элина стартовала с победы в матче против украинки Ангелины Калининой.

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей матча Ига Свентек - Слоун Стивенс.

Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай, ОАЭ

WTA 1000, Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:3