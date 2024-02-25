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810 ликвидированных россиян и 100 единиц техники. Генштаб подытожил потери оккупантов в сутки

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Больше всего среди техники пострадала артиллерия

810 ликвидированных россиян и 100 единиц техники. Генштаб подытожил потери оккупантов в сутки

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Украинские Силы Обороны ликвидировали 810 человек. Также были уничтожены 100 единиц вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 409 820 (+810) человек,
  • танков ‒ 6542 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 9981 (+29) ед,
  • РСЗО – 999 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 684 (+0) ед,
  • самолетов – 340 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22),
  • крылатых ракет ‒ 1907 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13011 (+23) ед,
  • специальной техники – 1578 (+2).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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