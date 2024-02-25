810 ликвидированных россиян и 100 единиц техники. Генштаб подытожил потери оккупантов в сутки
Больше всего среди техники пострадала артиллерия
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Украинские Силы Обороны ликвидировали 810 человек. Также были уничтожены 100 единиц вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 409 820 (+810) человек,
- танков ‒ 6542 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 9981 (+29) ед,
- РСЗО – 999 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 684 (+0) ед,
- самолетов – 340 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22),
- крылатых ракет ‒ 1907 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13011 (+23) ед,
- специальной техники – 1578 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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