Днепр-1 и Минай во второй раз ушли в укрытие. Удалось сыграть 14 минут

В Днепре завершилась воздушная тревога. Напомним, что именно из-за потенциальной опасности в городе, не удалось вовремя начать игру 18-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Минаем". После окончания тревоги, поединок стартовал. Таким образом, матч сместился на 40 минут.

Однако, после 14-ти минут игры, в городе снова раздался неприятный для всех украинцев звук. Команды второй раз за сегодня пошли в укрытие.

Тем временем в Ровно проходит встреча "Вереса" и "Колоса". После первого тайма - 0:0. За всеми поединками УПЛ вы можете следить на сайте UA-Футбол в разделе "Футбол онлайн".