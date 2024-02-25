Андрей Шевченко посетил игру Металлист 1925 - Динамо
Матч - в Киеве
Фото: UA-Футбол
Президент УАФ Андрей Шевченко решил посетить матч 18-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Динамо", который проходит в Киеве. Напомним, что игра, несмотря на домашний статус для харьковчан, проходит на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Шевченко, в частности, пообщался с Андреем Ярмоленко, поздоровался с Александром Шовковским и дал комментарий для УПЛ ТВ.
Фотогалерея
UA-Футбол организует текстовую трансляцию поединка "Металлист 1925" - "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 15:30. Ранее мы сообщали о стартовых составах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты
- Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – DeepState
- Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн