Андрей Шевченко посетил игру Металлист 1925 - Динамо

Президент УАФ Андрей Шевченко решил посетить матч 18-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Динамо", который проходит в Киеве. Напомним, что игра, несмотря на домашний статус для харьковчан, проходит на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Шевченко, в частности, пообщался с Андреем Ярмоленко, поздоровался с Александром Шовковским и дал комментарий для УПЛ ТВ.

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UA-Футбол организует текстовую трансляцию поединка "Металлист 1925" - "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 15:30. Ранее мы сообщали о стартовых составах.