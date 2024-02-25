Максимов: Когда так играет последняя команда турнира, то чемпионат будет только прогрессировать

В 18-м туре УПЛ СК "Днепр-1" дома потерял очки в матче с аутсайдером "Минаем" (1:1). Главный тренер днепрян Юрий Максимов на послематчевой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

Чего, по вашему мнению, сегодня не хватило команде для победы?

- Ребята сегодня старались, но это футбол. Все стремились к победе, однако такие игры бывают. Где-то мастерства не хватило, где-то везения и мяч просто не лез в ворота. Но я ребят благодарю за игру, они старались. Впереди следующий матч, будем готовиться теперь к нему.

До завершения трансферного окна еще ожидаете усиления?

- У нас сейчас завершился трансферный бан, из-за чего мы не могли никого пригласить. Сейчас кого-то брать трудно, ведь все футболисты уже играют в своих клубах. Было два бразильца, на которых мы рассчитывали, но они остались в Турции и не вернулись в Украину. Но ничего, будем дальше работать, играть, а как оно будет - покажет время.

А молодые ребята, которые были сегодня в запасе, еще не готовы играть на таком уровне?

- Да, по моему мнению еще не готовы.

А как вам судейство в сегодняшнем матче?

- Я не хочу обсуждать судейство. Все было у нас в руках - мы могли выиграть, хотя могли и проиграть. Повторюсь, что ребята старались, и "Минай" сегодня очень хорошо играл, несмотря на то, что эта команда на последнем месте. Хочется пожелать, чтобы они так и дальше играли. Когда так играет последняя команда турнира, то чемпионат будет только прогрессировать.