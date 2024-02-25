Когда ждать возвращения Ярмоленко и Тымчика? Шовковский рассказал о кадровой ситуации в Динамо
Вспомнил и Малыша с Биловаром
Фото: Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал какая ситуация в команде с травмированными, в частности когда ждать на поле Андрея Ярмоленко и Александра Тымчика.
Ярмоленко начал тренироваться, но сейчас у него вынужденная пауза. Тымчик тоже начинает работать в основной группе. К сожалению, Малыш вылетел месяца на два с половиной - три, ему сделали операцию. Биловар, у которого было сотрясение, на следующей неделе должен начать работать.
Сегодня, 25-го февраля, "Динамо" переиграло "Металлист 1925" в рамках 18-го тура УПЛ. За бело-синих отмечались Кабаев, Буяльский и дважды Ванат.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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