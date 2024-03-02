Андрей Шевченко: Дефицит бюджета УАФ составляет 105 миллионов гривен
Предшественники постарались
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о первых результатах аудита работы предыдущей команды ассоциации.
“ – Недавно вы заявили, что у УАФ проблемы с финансами. Можете детализировать?
– У нас дефицит бюджета 105 миллионов гривен.
– Из чего он сложился? Будет ли это известно по результатам аудита?
– Да, после аудита станет понятнее. Но нужно подождать, поскольку делается аудит через девять лет. И это не только финансовый аудит, но и операционный анализируется административная деятельность УАФ и это усложняет процесс.
— Вы говорили на конгрессе УАФ, что результаты будут через два месяца. Месяц уже прошел…
— Я знаю, что журналисты любят конкретику, но пока я не скажу вам точнее, когда аудит закончится. Но о результатах проверки все узнают”, — сказал Шевченко.
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