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Андрей Шевченко: Дефицит бюджета УАФ составляет 105 миллионов гривен

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Предшественники постарались

Андрей Шевченко: Дефицит бюджета УАФ составляет 105 миллионов гривен

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о первых результатах аудита работы предыдущей команды ассоциации.

– Недавно вы заявили, что у УАФ проблемы с финансами. Можете детализировать?

– У нас дефицит бюджета 105 миллионов гривен.

– Из чего он сложился? Будет ли это известно по результатам аудита?

– Да, после аудита станет понятнее. Но нужно подождать, поскольку делается аудит через девять лет. И это не только финансовый аудит, но и операционный анализируется административная деятельность УАФ и это усложняет процесс.

— Вы говорили на конгрессе УАФ, что результаты будут через два месяца. Месяц уже прошел…

— Я знаю, что журналисты любят конкретику, но пока я не скажу вам точнее, когда аудит закончится. Но о результатах проверки все узнают”, — сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.03.2024 в 14:11
Авжеж треба ж було не тільки попередникам нажитися, отримуючи шалені оклади, а і заставу за па... виплачувати!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
02.03.2024 в 14:11
Авжеж треба ж було не тільки попередникам нажитися, отримуючи шалені оклади, а і заставу за па... виплачувати!
Ответить
1
0

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