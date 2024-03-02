Андрей Шевченко: Дефицит бюджета УАФ составляет 105 миллионов гривен

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о первых результатах аудита работы предыдущей команды ассоциации.

“ – Недавно вы заявили, что у УАФ проблемы с финансами. Можете детализировать?

– У нас дефицит бюджета 105 миллионов гривен.

– Из чего он сложился? Будет ли это известно по результатам аудита?

– Да, после аудита станет понятнее. Но нужно подождать, поскольку делается аудит через девять лет. И это не только финансовый аудит, но и операционный анализируется административная деятельность УАФ и это усложняет процесс.

— Вы говорили на конгрессе УАФ, что результаты будут через два месяца. Месяц уже прошел…

— Я знаю, что журналисты любят конкретику, но пока я не скажу вам точнее, когда аудит закончится. Но о результатах проверки все узнают”, — сказал Шевченко.