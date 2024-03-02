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Скрипник: В меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах

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У команды были проблемы

Скрипник: В меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

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Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник прокомментировал выездное поражение от "Миная" (2:0). С 59-й минуты харьковчане играли в меньшинстве из-за удаления Ростислава Русина.

Соперника поздравляю с победой. Игра не заладилась у нас. Ключевая наша позиция - там игрок уже в начале матча был на карточке. Мое мнение - нам надо больше работать в этой зоне против мяча. Парня мы потом заменили, но на пятой минуте второго тайма мы остались в меньшинстве. Хотя кажется, что в меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах.

Матчи у нас еще есть впереди, хотя понимаем, что будет трудно. Однако никто не запрещает нам верить в то, что мы выполним те задачи, которые перед нами стоят. Будем работать дальше. Поблагодарил ребят за желание исправить ту ситуацию, в которой мы оказались в течение этого матча.

"Металлист 1925" находится в "зоне переходных матчей", на 13-м месте УПЛ. Далее команда сыграет 8-го марта против "ЛНЗ".

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
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