Скрипник: В меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник прокомментировал выездное поражение от "Миная" (2:0). С 59-й минуты харьковчане играли в меньшинстве из-за удаления Ростислава Русина.

Соперника поздравляю с победой. Игра не заладилась у нас. Ключевая наша позиция - там игрок уже в начале матча был на карточке. Мое мнение - нам надо больше работать в этой зоне против мяча. Парня мы потом заменили, но на пятой минуте второго тайма мы остались в меньшинстве. Хотя кажется, что в меньшинстве мы играли лучше, чем в равных составах.

Матчи у нас еще есть впереди, хотя понимаем, что будет трудно. Однако никто не запрещает нам верить в то, что мы выполним те задачи, которые перед нами стоят. Будем работать дальше. Поблагодарил ребят за желание исправить ту ситуацию, в которой мы оказались в течение этого матча.