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Долганский: На поле сегодня преобладали эмоции и желание

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Первая победа Сергея Долганского

Долганский: На поле сегодня преобладали эмоции и желание

Фото: Верес

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Главный тренер полтавской "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал победу над "Вересом". К слову, это первая виктория тренера во главе полтавского клуба.

На поле сегодня преобладали эмоции и желание. В каких-то моментах это мешало качеству игры. Мы понимали, что команда, которая приезжает к нам, борется за свое место в высшей лиге, и это сверхмотивированный соперник. Мы, прежде всего, старались не проиграть в настроении. Знали, за счет каких качеств играет соперник. У них высокие нападающие, быстрые фланги. Они часто играют горизонтально. Мы к этому готовились.

Сначала проигрывали, хотя имели достаточно моментов. Но потом, уже после перерыва, более тщательно разобрали некоторые моменты, играли в быструю атаку и это принесло результат. Перерыв пошел нам на пользу, мы смогли до футболистов донести то, что надо играть более уверенно, в командную игру.

Сергей Мякушко? Он забил два гола, которые сделали результат. И здесь больше нечего добавить.

"Ворскла" поднялась на 7-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре полтавская команда посетит "Черноморец". Игра должна состояться 9-го марта.

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Ворскла (Полтава) Сергей Долганский
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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