Григорчук: Имеем больше позитива, чем негатива

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук провел 150-й матч в УПЛ во главе одесской команды. Юбилейная игра оказалась проигрышной - одесситы на выезде уступили "Динамо" (1:0). Тренер прокомментировал этот поединок.

Материал для анализа, конечно, есть. Информации очень много. По самой игре сейчас, конечно, я не буду анализировать и очень много говорить.

Мы имеем больше позитива, гораздо больше, чем негатива, хотя надо признать, что мы допустили ряд ошибок. Где-то наверняка мы в конце атак... Не имея много моментов, но все же определенное количество было, надо уметь доиграть эти моменты... И тогда можно говорить о таком систематическом достижении результата.

Сегодня без достаточного мастерства в конце атак трудно надеяться на положительный результат. Мы ни на кого не сваливаем пропущенный гол. Это команда пропускает. Наш анализ без претензий к конкретному человеку. Мы недовольны тем, что пропустили.