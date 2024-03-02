Григорчук: Имеем больше позитива, чем негатива
Это была юбилейная игра для наставника одесситов
Фото: Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук провел 150-й матч в УПЛ во главе одесской команды. Юбилейная игра оказалась проигрышной - одесситы на выезде уступили "Динамо" (1:0). Тренер прокомментировал этот поединок.
Материал для анализа, конечно, есть. Информации очень много. По самой игре сейчас, конечно, я не буду анализировать и очень много говорить.
Мы имеем больше позитива, гораздо больше, чем негатива, хотя надо признать, что мы допустили ряд ошибок. Где-то наверняка мы в конце атак... Не имея много моментов, но все же определенное количество было, надо уметь доиграть эти моменты... И тогда можно говорить о таком систематическом достижении результата.
Сегодня без достаточного мастерства в конце атак трудно надеяться на положительный результат. Мы ни на кого не сваливаем пропущенный гол. Это команда пропускает. Наш анализ без претензий к конкретному человеку. Мы недовольны тем, что пропустили.
Роман Григорчук стал первым тренером "Черноморца", который провел 150 матчей в УПЛ. Статистика имеет такой вид: 54 победы, 40 ничьих, 56 поражений.
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