Пихаленок: Мы сегодня не прессинговали, ведь знали, что соперник очень хорошо играет длинными передачами

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок пообщался с клубной пресс-службой после выездной победы над "Оболонью" (0:1).

Александр, наконец-то команда одержала долгожданную победу. Насколько она была важной для вас?

- Сегодня очень важно было получить три очка. Игра была тяжелая, но мы были готовы именно к такой игре и очень довольны, что сумели победить. Повторюсь, что для нас это очень важные три очка.

В предыдущем туре специалисты отмечали игру "Оболони". Победа говорит о том, что удалось хорошо подготовиться?

- Да, подготовились хорошо. Мы сегодня отошли и не прессинговали, ведь знали, что соперник очень хорошо играет длинными передачами, совершает много подборов, после чего сразу делает либо подачу, либо бьет по воротам. С "Черноморцем" они нанесли более 20 ударов. Поэтому мы тщательно готовились к этой игре.

В конце матча был спорный момент. У соперника была рука в штрафной площадке после твоего удара?

- Кажется, что там мяч попал в руку, но мне не очень хорошо было видно, ведь я наносил удар, и когда поднял глаза, то видел, как мяч уже отскочил от игрока. Однако ребята говорят, что рука была.

В команде продолжаются дисквалификации, причем игроков центра поля - сегодня пропускал матч Бабенко, а в следующем не сыграет Рубчинский. Насколько это добавляет дискомфорта в игре?

- Каждый игрок для нас важен, но лучше по одному пропускать игры, чем когда три-четыре игрока пропустят одновременно (улыбается).

До следующего матча уже не так и далеко. Какие мысли перед игрой с "Рухом"?

- Надо побеждать в каждом матче. У нас завтра будет выходной, а послезавтра уже начнем готовиться непосредственно к матчу против "Руха".