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Шевченко сообщил о намерении продлить контракт с Баранкой

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Его действующее соглашение заканчивается через месяц

Шевченко сообщил о намерении продлить контракт с Баранкой

Фото: прес-служба УАФ

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Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, останется ли на своей должности глава Комитета по этике и честной игре Франческо Баранка.

- Франческо Баранка. Он остался, потому что у него еще действующий контракт, довольны ли вы его работой на посту главы Комитета этики?

- У него заканчивается контракт через месяц, и мы будем с ним разговаривать о возможном дальнейшем сотрудничестве.

Это очень серьезное направление. Мы будем ставить новые задачи в деятельности этого подразделения, - сказал Шевченко.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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