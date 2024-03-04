Шевченко сообщил о намерении продлить контракт с Баранкой

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, останется ли на своей должности глава Комитета по этике и честной игре Франческо Баранка.

- Франческо Баранка. Он остался, потому что у него еще действующий контракт, довольны ли вы его работой на посту главы Комитета этики?

- У него заканчивается контракт через месяц, и мы будем с ним разговаривать о возможном дальнейшем сотрудничестве.

Это очень серьезное направление. Мы будем ставить новые задачи в деятельности этого подразделения, - сказал Шевченко.