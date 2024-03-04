Шевченко сообщил о намерении продлить контракт с Баранкой
Его действующее соглашение заканчивается через месяц
Фото: прес-служба УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, останется ли на своей должности глава Комитета по этике и честной игре Франческо Баранка.
- Франческо Баранка. Он остался, потому что у него еще действующий контракт, довольны ли вы его работой на посту главы Комитета этики?
- У него заканчивается контракт через месяц, и мы будем с ним разговаривать о возможном дальнейшем сотрудничестве.
Это очень серьезное направление. Мы будем ставить новые задачи в деятельности этого подразделения, - сказал Шевченко.
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Источник:Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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