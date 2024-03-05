Макрон призвал союзников не быть трусами в вопросе войны Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Чехию заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время быть трусливыми. Об этом сообщает Reuters.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", - сказал Макрон французским эмигрантам, проживающим в Праге.

Говоря о вторжении России в Украину, Макрон заявил, что Франция и Чехия "хорошо осознают, что война снова на нашей земле (в Европе), что некоторые государства стали неконтролируемыми и с каждым днем все больше угрожают нападением на нас, и что нам придется соответствовать истории и мужеству, которого она требует".

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Президент Франции столкнулся с негативной реакцией многих западных союзников после того, как он открыто обсудил идею отправки западных войск в Украину на конференции по вопросам Украины в Париже 26 февраля.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.