  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лугачев: Милевский всегда и всюду платил за всех. Можете представить, сколько мусора было вокруг него.
В тренде

Лугачев: Милевский всегда и всюду платил за всех. Можете представить, сколько мусора было вокруг него.

Общие новости

Теперь, кажется, Артем взял себя в руки

Лугачев: Милевский всегда и всюду платил за всех. Можете представить, сколько мусора было вокруг него.

Новина українською

Экс-футболист Егор Лугачев рассказал об отношениях с одиозным Артёмом Милевским.

– А вы с Артемом Милевским знакомы?

– Конечно, он был моим клиентом не раз (Лугачев держит барбершоп, - прим). Мы и в барбершопе общались, и еще много где встречались.

Читайте также"Я собрал вещи и сказал: идите в жопу - и мне сделали зарплату 1000 долларов", - Лугачов вспомнил свой период в московском Спартаке

– Вы в курсе истории с его последним запоем?

– Да. Очень рад, что Тема взял себя в руки и вернулся к жизни. Полагаю, это должно быть примером для многих людей в наше время. Как трудно чего-нибудь достичь, и как легко бывает все потерять.

Думаю, ему помог тот человек, которого он очень уважает. Возможно, это был Игорь Суркис, которому он прислушивался. Ему нужно иметь больше людей в окружении, которых он уважает.

– Правду говорят, что Милевский не разбирается в людях?

– Я знаю, что если ты с Милевским идешь в любое заведение, стол будет оплачен. Он всегда и всюду платил за всех. Вы можете вообразить, сколько мусора было вокруг него.

– В начале войны Милевский попал в резонансную историю, когда его публично захейтила звезда шоу-бизнеса Даша Астафьева. Тогда некоторые предполагали, что в конфликте замешаны личные мотивы. Они вдруг не были паром?

– Моя бывшая говорила, что Астафьева к ней приставала, поэтому я не думаю, что Милевский был интересен ей как мужчина. Думаю, там какие-нибудь другие моменты.

Даша варила борщи для армии. Я знаю, что она своими руками фигачила картошку и делала колоссальную работу. Конечно, когда фигачишь часами картошку, а тут заходит полупьяный Артем и говорит тебе о какой-то тарелке борща, то ты ему скажешь: "Артем, иди почисти картошку, друг". Это только мое мнение.

По теме
yellow-arrow
Макрон призвал союзников не быть трусами в вопросе войны Украины
yellow-arrow
Шевченко: Россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги
yellow-arrow
Главарь террористов "ДНР" Пушилин в очередной раз размечтался о "настоящем Шахтере" на Донбасс Арене
Артем Милевский Егор Лугачев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости