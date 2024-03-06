Лугачев: Милевский всегда и всюду платил за всех. Можете представить, сколько мусора было вокруг него.

Экс-футболист Егор Лугачев рассказал об отношениях с одиозным Артёмом Милевским.

– А вы с Артемом Милевским знакомы?

– Конечно, он был моим клиентом не раз (Лугачев держит барбершоп, - прим). Мы и в барбершопе общались, и еще много где встречались.

– Вы в курсе истории с его последним запоем?

– Да. Очень рад, что Тема взял себя в руки и вернулся к жизни. Полагаю, это должно быть примером для многих людей в наше время. Как трудно чего-нибудь достичь, и как легко бывает все потерять.

Думаю, ему помог тот человек, которого он очень уважает. Возможно, это был Игорь Суркис, которому он прислушивался. Ему нужно иметь больше людей в окружении, которых он уважает.

– Правду говорят, что Милевский не разбирается в людях?

– Я знаю, что если ты с Милевским идешь в любое заведение, стол будет оплачен. Он всегда и всюду платил за всех. Вы можете вообразить, сколько мусора было вокруг него.

– В начале войны Милевский попал в резонансную историю, когда его публично захейтила звезда шоу-бизнеса Даша Астафьева. Тогда некоторые предполагали, что в конфликте замешаны личные мотивы. Они вдруг не были паром?

– Моя бывшая говорила, что Астафьева к ней приставала, поэтому я не думаю, что Милевский был интересен ей как мужчина. Думаю, там какие-нибудь другие моменты.

Даша варила борщи для армии. Я знаю, что она своими руками фигачила картошку и делала колоссальную работу. Конечно, когда фигачишь часами картошку, а тут заходит полупьяный Артем и говорит тебе о какой-то тарелке борща, то ты ему скажешь: "Артем, иди почисти картошку, друг". Это только мое мнение.