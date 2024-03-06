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Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на спарринг с Японией

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В списке тренера 22 исполнителя

Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины на спарринг с Японией

Новина українською

Определился состав олимпийской сборной Украины, которая проведет учебно-тренировочный сбор в Венгрии и товарищеский матч с Японией.

Напомним, молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня вышла в полуфинал Евро-2023 (U-21) и впервые в истории обеспечила себе пропуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В рамках подготовки к турниру олимпийская сборная Украины в период с 17-го по 27 марта проведет учебно-тренировочный сбор в венгерском Сегеде и спарринг с Японией (25 марта) в городе Фукуока.

Главный тренер Руслан Ротань назвал состав сборной.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия" Александрия).

Защитники: Антон Боль ("Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык ("Рух" Львов), Максим Дячук ("Динамо" Киев), Андрей Булеза ("Карпаты" Львов), Александр Мартынюк ("Александрия" Александрия), Егор Маценко ("Шленск", Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев ("Зира" Азербайджан), Иван Желизко ("Лехия" Польша), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все - "Александрия" Александрия), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - "Рух" Львов), Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Дмитрий Крыськив (все - "Шахтер" Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич ("Суонси", Уэльс).

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Руслан Ротань Олимпиада-2024
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
06.03.2024 в 14:26
Молодежка выглядит посильнее) Такое впечатление, что если к U-21 добавить Бондаренко, Фесюна и Крыськива, это был бы оптимальный состав.
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
06.03.2024 в 14:26
Молодежка выглядит посильнее) Такое впечатление, что если к U-21 добавить Бондаренко, Фесюна и Крыськива, это был бы оптимальный состав.
Ответить
0
0

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