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Луческу обошел Лобановского. FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров 2000-х

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Золотое время Луческу

Луческу обошел Лобановского. FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров 2000-х

фото из свободных источников

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Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров 2000-х годов.

Всего в списке издания 32 специалиста, в том числе и два самых известных тренера, которые работали в УПЛ - Валерий Лобановский ("Динамо") и Мирча Луческу ("Шахтер").

Луческу обошел Лобановского и занял 17-е место в рейтинге, в то время как у Валерия Васильевича 26-я строчка в списке.

"Требуя "универсальности" от своих игроков – таких как Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко – Лобанвоский выиграл 13 чемпионских титулов (восемь советских, пять украинских) и два Кубка обладателей кубков с киевским "Динамо". В конце своего пребывания в футболе он руководил сборной Украины и завершил карьеру с замечательными 30 наградами", - пишет издание о Лобановском.

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"Мирча Луческу часто призывал свои космополитические команды учиться, читать, изучать языки и брать уроки кулинарии. "Луческу – легенда "Шахтера".

Он был нашим учителем не только в футболе, но и в жизни". Так сказал капитан Дарио Срна о своем тренере в 2016 году, когда Луческу уходил из "Шахтера".

Румынский тренер выиграл несколько чемпионских титулов в Европе, в том числе с донецким "Шахтером"", - пишет издание о Луческу.

Ну и первая 10-ка рейтинга выглядит следующим образом:

10. Гус Хиддинк

9. Фабио Капелло

8. Арсен Венгер

7. Луи ван Гал

6. Оттмар Хитцфельд

5. Карло Анчелотти

4. Джованни Трапаттони

3. Сэр Алекс Фергюсон

2. Жозе Моуриньо

1. Марчелло Липпи

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Мирча Луческу Валерий Лобановский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Four Four Two
Опубликовал: Михаил Черныш
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