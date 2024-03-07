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Зеленский отправляет Залужного послом в Великобританию

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Президент согласовал кандидатуру Залужного послом в Великобритании

Зеленский отправляет Залужного послом в Великобританию

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

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Об этом сообщается на сайте МИД.

"В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который руководил армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Напомним, новости о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и тогда действующим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным появились еще давно. Об этом СМИ писали еще в июле 2022 года.

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1 голосов
Комментарии
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Gican85 (Киев)
07.03.2024 в 20:23
В Великобритании для Залужного шаг влево, шаг вправо - расстрел.
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Комментарии 6
Gican85 (Киев)
07.03.2024 в 20:23
В Великобритании для Залужного шаг влево, шаг вправо - расстрел.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
07.03.2024 в 20:26
Відправлять подалі, аби ло-хоторат забув про Генерала. Ніякого розтрілу не буде. До гіпотетичних виборів точно
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1
0
Лекарь (село Дарниця)
07.03.2024 в 20:12
Якщо сам Залужний погодився на цю принизливу посаду, то добре.... Зеленський купив Залужного званням Героя України. Яка ганьба...
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2
0
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Spokoyno (Київ)
07.03.2024 в 20:59
А що йому робити? Вам кортіло побачити шоу "Ми його на таку необхідну посаду призначили, а він злякався що не зможе виконати високі зобов'язання!"
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0
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Лекарь (село Дарниця)
07.03.2024 в 21:06
Маячня
 
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Spokoyno (Київ)
07.03.2024 в 20:09
БлаЗЕнь Жоден справжній Президент не буде об'являти про про претендента на посла без згоди країни де він працювати. Тобто спочатку запит, потім згода і лише тоді об'ява на призначення посла.
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