Макрон: В поддержке Украины не должно быть красных линий

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий Франции утром 7 марта. Он рассказал им о войне в Украине и о том, как стоит поддержать Киев. Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно комментариям лидеров коммунистов Фабьена Русселя и ультраправого "Национального объединения" Джордана Барделлы, Макрон подтвердил им, что не намерен устанавливать "никаких ограничений" или "никаких красных линий" по поддержке со стороны Франции.

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Председатель французских "Зеленых" Марин Тонделе, подытоживая рассуждения Макрона, сказала, что "установление ограничений для нас самих" даст президенту России Владимиру Путину "сравнительное преимущество".

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"Президент очень серьезно говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине", – рассказал Le Figaro один из присутствовавших на встрече политиков Бертран Панше.

Несколько присутствующих на условиях анонимности рассказали Le Figaro, что Макрон на встрече "с картами в руках" объяснял риски отхода Украины от линии фронта в пользу российской армии.

"Он объяснил нам, по сути, что как только мы поддержим Украину, но начнем говорить, что ограничиваем себя, Владимир Путин, скорее всего, будет иметь успех", – пояснил один из собеседников. На Елисейских полях встречу Макрона с лидерами политических партий пока не комментировали.