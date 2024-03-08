На 69-м году жизни скончался болельщик, который станцевал гопак на матче сборной СССР на ОИ-1976
Символ украинского духа
Еспресо.TV
На 69-м году жизни скончался канадец украинского происхождения Даниил Мигаль. Об этом сообщил журналист Любомир Кузьмяк.
Мигаль известен тем, что выбежал на поле в вышиванке и с флагом Украины во время полуфинального матча Олимпийских игр 1976 года между сборными СССР и ГДР (Германская Демократическая Республика), станцевав гопак. Полиция задержала его на один час, а сам момент был вырезан из трансляции.
Стоит отметить, что в том поединке сборную СССР представляли девять украинцев, в том числе Олег Блохин, Леонид Буряк и Стефан Решко.
Мигаль родился 28 декабря 1955 года в Канаде в семье украинских эмигрантов. Свою жизнь Даниил связал с журналистской сферой. В частности, он работал на радио и в газете в Тандер-Бей, на телевидении Онтарио, а также состоял в рядах канадских филиалов Пласта, "Просвіти" и Союза украинской молодёжи. В 2021 году получил награду за вклад в развитие украинской общины в Канаде от тогдашнего посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
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