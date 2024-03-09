Больше всего среди техники пострадала артиллерия. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Более полусотни единиц
Фото - офіс Президента України
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны ликвидировали 850 противников. Также были уничтожены 226 единиц вражеской техники.
В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 423 160 (+850) человек,
- танков ‒ 6712 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12823 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 10428 (+53) ед,
- РСЗО – 1012 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 707 (+3) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8041 (+43),
- крылатых ракет ‒ 1919 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13683 (+85) ед,
- специальной техники – 1666 (+10).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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