Вице-президент Ворсклы Лысак: Сердце и мысли Долганского точно с нашим клубом

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак оценил новых тренеров клуба - Сергея Долганского во главе основной команды и Ия Андрущак, которая возглавляет мужскую команду U-19.

Мы с Сергеем Долганским работаем не один год. Мы верим в этого тренера, я верю в его подходы. Его сердце точно с Ворсклой, он мыслями точно с Ворсклой. Он знает, чего он хочет. У него есть своя философия, он идет по этому пути, придерживается тех требований построения команды. Наша задача максимально поддержать, и уже потом смотреть по результату. Дай Бог, чтобы у него все получилось.



По Ии Андрущак, мы анализируем только результаты, не анализируем подход. Мы довольны этим решением. Мы дали зеленый свет. Мы знаем все новейшие подходы УЕФА. Я верю в Ию, как в тренера, я верю в то, что мы делаем. Ее отношение к работе мне очень импонирует. Я считаю, что в структуре клуба это положительный шаг. У нее есть тот блеск в глазах, без которого в футбол играть невозможно. Хочется, конечно, большего, но я считаю, что мы не ошиблись. Мы на позитиве. Очень профессиональное видение, подход к работе, тренировки.



Молодежь развивается, есть подтверждение. Три сборника юношеской сборной Украины. Еще несколько человек на подходе. Например, Хрипчук, Нестеренко, который сегодня не играл из-за болезни. Есть уже конкуренты и Исенко. От молодежи - труд, от тренерского штаба - труд, и будет положительный результат.