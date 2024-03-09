Вернидуб: Оболонь за два тура до этого играла в 4 защитника, а с нами - в 5

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб оценил победный матч с "Оболонью" (1:0). Игра проходила в рамках 20-го тура УПЛ.

Непростая игра была. "Оболонь" - очень неплохая команда, которая умеет очень хорошо защиту свою строить. Тем более два тура до этого они играли в 4 защитника, а с нами - я даже знал об этом, что будут играть в 5. Потому что и я, и мой помощник - мы говорили об этом, что 100 процентов будут играть в 5 защитников.

Так оно и произошло. Хотя, в 1-м тайме под нашим контролем была игра. Были моменты - не забили. Хотя один момент и у "Оболони" был - Андрей нас выручил.

2-й тайм также получился очень неплохим. Моменты, потом воздушная тревога, очень хорошо, что она была только 10-15 минут, ребята не успели отдохнуть, как говорится, сразу ринулись в бой.

После тревоги вышли, снова начали играть, забили неплохой мяч. А вот когда забили мяч - начали уже немножко играть по счету, сохранять. Поэтому мне надо было делать замены, которые мы действительно сделали. Думаю, что в принципе мы заслуживали эту победу, чего мы и достигли. Двигаемся дальше.