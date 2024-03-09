Дидык: Есть все шансы побороться за свою мечту
Игроки Руха - в отличном настроении
Фото: Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык поделился впечатлениями от победы над "Днепром-1" (1:0) в 20-м туре УПЛ.
Вторую игру подряд мы играем "на ноль" и это - хороший результат. "Рух" хорошо действовал против "Днепра-1", заслуженно победил и у нас есть все шансы побороться за свою мечту.
Быстрый мяч нам очень помог, ведь дальше днепрянам приходилось раскрываться, а мы искали свои шансы в контратаках. В целом "Рух" продемонстрировал больше желания победить.
У нас прекрасная атмосфера в команде. Все довольны как результатом, так и тем, как мы играем и нашим положением в турнирной таблице. Надеемся, что мы продолжим регулярно набирать очки и получать положительные результаты.
Львовяне занимают 5-е место в УПЛ. В следующем туре их ждет игра с "Металлистом 1925". Матч запланирован на 16-е марта.
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