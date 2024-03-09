Дидык: Есть все шансы побороться за свою мечту

Защитник "Руха" Роман Дидык поделился впечатлениями от победы над "Днепром-1" (1:0) в 20-м туре УПЛ.

Вторую игру подряд мы играем "на ноль" и это - хороший результат. "Рух" хорошо действовал против "Днепра-1", заслуженно победил и у нас есть все шансы побороться за свою мечту.

Быстрый мяч нам очень помог, ведь дальше днепрянам приходилось раскрываться, а мы искали свои шансы в контратаках. В целом "Рух" продемонстрировал больше желания победить.

У нас прекрасная атмосфера в команде. Все довольны как результатом, так и тем, как мы играем и нашим положением в турнирной таблице. Надеемся, что мы продолжим регулярно набирать очки и получать положительные результаты.