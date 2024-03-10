  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. КМ. Кривбасс - Ингулец 4:4. Вчера УПЛ, сегодня - товарищеская игра
В тренде

КМ. Кривбасс - Ингулец 4:4. Вчера УПЛ, сегодня - товарищеская игра

Общие новости

Забили 8 голов

КМ. Кривбасс - Ингулец 4:4. Вчера УПЛ, сегодня - товарищеская игра

Фото: Кривбас

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" сегодня, 10-го марта, сыграл товарищеский матч с "Ингульцом" - лидером Первой лиги. Напомним, что вчера "Кривбасс" победил "Оболонь" (1:0) в рамках УПЛ.

В контрольной игре принимали участие футболисты, которые имели немного игрового времени в матче с "Оболонью", или же вообще остались на скамейке запасных. Поединок с "Ингульцом" оказался сверхрезультативным - 4:4.

10 марта 2024 года. Контрольный матч. Кривой Рог. Академия "Кривбасс". +11 градусов.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Ингулец" (пгт Петрово, Кировогр. обл.) - 4:4

Голы: Александр Козак (0:1). Артур Микитишин (1:1). Артем Ситало (1:2). Максим Задерака (2:2). Александр Пятов (2:3). Никита Татарков, с пенальти (3:3). Никита Татарков (4:3). Сергей Мисержи (4:4).

"Кривбасс" (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) - Андрей Понедельник, Натанаэль Сантини, Вячеслав Рябов (Владимир Виливальд, 46), Виктор Близниченко (Жан По, 46) - Дмитрий Хомченовский (к), Хрвое Илич (Никита Татарков, 46), Артур Микитишин (Егор Твердохлеб, 46), Клим Приходько (Юрий Вакулко, 46), Максим Задерака - Олег Кожушко.

По теме
yellow-arrow
Днепр - обладатель Кубка Украины-2024 по баскетболу
yellow-arrow
Денис Кузык - о матче с Оболонью: Обе команды провели много времени в борьбе
yellow-arrow
Кубок мира по биатлону. Юлия Джима отыграла 11 позиций в гонке преследования и финишировала 22-й
Контрольные матчи Кривбасс (Кривой Рог) товарищеские матчи Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости