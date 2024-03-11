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СМИ: Коноплянка завершит карьеру и организует с Зозулей агентскую компания

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Кажется, Евгений, заканчивает с футболом

СМИ: Коноплянка завершит карьеру и организует с Зозулей агентскую компания

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

34-летний украинский полузащитник Евгений Коноплянка близок к завершению карьеры футболиста.

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Как сообщает Спорт 24, Евгений, вероятно, станет агентом.

Футболисту мешают набрать адекватную форму старые травмы. Поэтому совместно с Романом Зозулей они собираются создать агентскую компанию и заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.

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Напомним, что Последним клубом Коноплянки стал "ЧФР Клуж", за который он сыграл 54 минуты в 4 матчах. На протяжении своей карьеры Евгений выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер" и "Краковию".

В его активе также 87 матчей за национальную команду Украины, в которых он забил 21 гол.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка
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Источник:
sport24.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
11.03.2024 в 17:53
Милевского взять не забудьте потому, что два дебила - это сила, а три дебила - это мощь!
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
11.03.2024 в 17:53
Милевского взять не забудьте потому, что два дебила - это сила, а три дебила - это мощь!
Ответить
1
0

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