СМИ: Коноплянка завершит карьеру и организует с Зозулей агентскую компания

34-летний украинский полузащитник Евгений Коноплянка близок к завершению карьеры футболиста.

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Как сообщает Спорт 24, Евгений, вероятно, станет агентом.

Футболисту мешают набрать адекватную форму старые травмы. Поэтому совместно с Романом Зозулей они собираются создать агентскую компанию и заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.

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Напомним, что Последним клубом Коноплянки стал "ЧФР Клуж", за который он сыграл 54 минуты в 4 матчах. На протяжении своей карьеры Евгений выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер" и "Краковию".

В его активе также 87 матчей за национальную команду Украины, в которых он забил 21 гол.