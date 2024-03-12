Легион Свобода России и РДК зашли на танках в Курскую и Белгородскую области
Подарок Путину в преддверии выборов
Свобода России
Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.
"Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от захватившей власть диктатуры террористической организации. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее – без санкций и без репрессий, без выборов без выбора и без "Разговоров о важном". Путин узурпировал власть на 20 лет и что произошло: санкции, экономический застой, кровопролитная война, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены, а еще красивые дворцы, а теперь он планирует идти на еще один срок и править своей смерти.Мы не позволим.Мы такие же россияне, как и вы: мы также имеем право на волеизъявление.И наша воля - не признавать кровавого диктатора президентом России. Легион идет на выборы, ждите нас", - говорится в заявлении легиона.
Как сообщил российский оппозиционер Илья Пономарев, приграничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области полностью находится под контролем освободительных сил.
Также сообщается о стрелковых боях в Тёткино Курской области.
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