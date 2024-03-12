  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В российском Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек
В тренде

В российском Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек

Общие новости
Обновлено

Также ГУР проверяет информацию о сбитии Су-24 над Белгородской областью

В российском Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек

Корреспондент.net

Новина українською

В российском городе Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76.

В настоящее время в соцсетях активно распространяется видео горящего самолета в воздухе.

Очевидцы сообщают, что кадры сняты с Иваново, а падение самолета произошло в районе села Богородское, недалеко от аэродрома "Северный", где базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По информации некоторых российских Телеграмм-каналов, самолет шел на посадку, а на его борту были 12 человек, все из которых погибли на месте.

В Минобороны РФ официальной причиной аварии самолета назвали "пожар одного из двигателей во время его взлета для выполнения планового полета". По их данным, на борту находились 15 человек (8 членов экипажа, 7 пассажиров), судьба которых неизвестна.

По теме
yellow-arrow
Дрон атаковал центр Белгорода: получило повреждения здание местной администрации
yellow-arrow
СМИ: В Санкт-Петербурге горит ТЭЦ. Пожар охватил площадь 300 м². Видео
yellow-arrow
Ночью силы ПВО уничтожили 17 из 22 дронов-камикадзе
самолет война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости