В российском Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек
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Корреспондент.net
В российском городе Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76.
В настоящее время в соцсетях активно распространяется видео горящего самолета в воздухе.
Очевидцы сообщают, что кадры сняты с Иваново, а падение самолета произошло в районе села Богородское, недалеко от аэродрома "Северный", где базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
По информации некоторых российских Телеграмм-каналов, самолет шел на посадку, а на его борту были 12 человек, все из которых погибли на месте.
В Минобороны РФ официальной причиной аварии самолета назвали "пожар одного из двигателей во время его взлета для выполнения планового полета". По их данным, на борту находились 15 человек (8 членов экипажа, 7 пассажиров), судьба которых неизвестна.
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