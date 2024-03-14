УАФ проводит во Львове сбор для женщин-арбитров. ФОТО
Программа НТЗ включает как теорию, так и практику
uaf.ua
УАФ проводит во Львове учебно-тренировочный сбор арбитров-женщин.Сбор проводят представители Комитета арбитров Виктор Дердо, Михаил Овчар и Андрей Шандор.
Программа НТЗ началась с педагогического тестирования арбитров и помощников арбитров на теоретическое знание Правил игры и видео-теста УЕФА.
Далее – ряд теоретических занятий по темам:
— Современное толкование IFAB, ФИФА и УЕФА относительно правила положения вне игры.
— Современная трактовка и требования ФИФА, УЕФА и УАФ по поводу эпизодов, связанных с трактовкой игры рукой.
— Современная трактовка и требования ФИФА, УЕФА и УАФ относительно трактовки ситуаций с нарушениями по опрометчивости, безрассудной манере или применением чрезмерной силы и вмешательства.
— Вне игры: выбор позиции и передвижения, что создает лучшие условия, необходимые для принятия решений.
— Современная трактовка и требования ФИФА, УЕФА и УАФ по поводу ситуаций, связанных с важными решениями в штрафной площади.
—Практические советы ассистентам арбитра. Положение вне игры: уровень концентрации на игре.
— Современная трактовка и требования ФИФА, УЕФА и УАФ по трактовке ситуаций с нарушениями ЗОГМ (срыв очевидной голевой возможности) и ЗПА (остановка перспективной атаки).
Также участники НТЗ проводят практические занятия с просмотром матчей финального этапа Кубка Девичьей лиги WU-14 и сдают фитнес-тест.
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