  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Макрон - об отправке французских войск в Украину: Не уверен, но не исключаю
В тренде

Макрон - об отправке французских войск в Украину: Не уверен, но не исключаю

Общие новости

Президент Франции продолжает вести агрессивную к России риторику

Макрон - об отправке французских войск в Украину: Не уверен, но не исключаю

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эмануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможном введении войск в Украину, сказал, что не уверен в этом, но не исключает такого шага.

Читайте такжеПрезидент Чехии - об инициативе Макрона: Присутствие войск НАТО в Украине не нарушит международные нормы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF 1 Info.

В интервью телеканалу на вопрос о возможном введении французских войск в Украину Макрон ответил: "Мы не уверены, что это сделаем. Сейчас мы не находимся в такой ситуации, но мы не исключаем этот вариант на данный момент".

"Я предполагаю обсуждение этой возможности", - продолжил он.

"Мы наложили слишком много ограничений, если можно так сказать, на наш словарный запас. Мы не в эскалации. Мы не в состоянии войны с Россией. Просто мы должны быть четкими, мы не должны позволить России победить", – добавил Макрон.

Президент Франции убежден, что война в Украине "экзистенциальна для нашей Европы и для Франции".

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Франция – это сила мира. Просто сегодня, чтобы был мир в Украине, мы не должны быть слабыми. И поэтому мы должны сознательно смотреть на ситуацию и мы должны с решительностью, волей, смелостью сказать, что мы готовы использовать средства для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не выиграла", – заявил Макрон.

Он отметил, что за последние месяцы ситуация для Украины стала "намного сложнее".

"И потому да, я вам говорю с большой ответственностью: начало 2024 года должно стать для нас стартом", - сказал Макрон.

Он убежден, что в случае победы России в Европе больше не будет безопасности, потому что российский диктатор Путин не придерживается своих обязательств и не остановится на Украине.

"Безопасность Франции, безопасность Европы и безопасность французов поставлена на карту", – считает Макрон.

Относительно новой "эскалации, которая вовлечет нас всех в конфликт" Макрон сказал: "Я всеми силами надеюсь, что это не так. Безусловно, сегодня Россия является врагом. Кремлевский режим является врагом. Я всегда это говорил, мы не ведем войну с Россией и российским народом и мы поддерживаем Украину".

"Если Россия продолжит свою эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы", – добавил президент Франции.

По теме
yellow-arrow
Российский ударный дрон попал в жилой дом в Винницкой области, есть пострадавшие
yellow-arrow
Селезнев побывал на Донбассе - пострелял из пулемета и РПГ и показал военным пару футбольных трюков
yellow-arrow
Владимир Кличко: Нам не нужны американские солдаты в Украине, но нужно американское оружие
Эммануэль Макрон война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости