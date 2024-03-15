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Почти 100 единиц боевой техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне с Украиной

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В этот раз без средств ПВО

Почти 100 единиц боевой техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне с Украиной

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ подытожил потери российской армии за минувшие сутки военных действий.

Силы Обороны Украины ликвидировали 580 захватчиков. Также было уничтожено 98 единиц техники оккупантов.

В целом потери РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 428 420 (+580) человек,
  • танков ‒ 6758 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12949 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 10580 (+15) ед,
  • РСЗО – 1017 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 717 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8254 (+34),
  • крылатых ракет ‒ 1920 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13993 (+34) ед,
  • специальной техники – 1711 (+3).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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