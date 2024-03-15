Почти 100 единиц боевой техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне с Украиной
В этот раз без средств ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ подытожил потери российской армии за минувшие сутки военных действий.
Силы Обороны Украины ликвидировали 580 захватчиков. Также было уничтожено 98 единиц техники оккупантов.
В целом потери РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 428 420 (+580) человек,
- танков ‒ 6758 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12949 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 10580 (+15) ед,
- РСЗО – 1017 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 717 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8254 (+34),
- крылатых ракет ‒ 1920 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13993 (+34) ед,
- специальной техники – 1711 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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