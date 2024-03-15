  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
В тренде

Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и пострадавшие

Общие новости
Обновлено

Террористический удар посреди дня

Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и пострадавшие

Минобороны РФ

Новина українською

В результате ракетного удара российской армии по Одессе в пятницу, 15 марта, погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, есть раненые.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также тяжело ранены. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какое оружие применили оккупанты и какие последствия вражеской атаки. Взрывы в Одессе раздались около 12:09 по киевскому времени.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Воспитанник Днепра и Шахтера планирует получить российское гражданство
yellow-arrow
Сырский побывал на Авдеевском направлении: РФ пытается прорвать оборону в полосе трёх бригад
yellow-arrow
Ночная атака дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили все 27 вражеских шахедов
Одесса война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Одесская ОВА
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости