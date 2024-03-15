Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
Террористический удар посреди дня
Минобороны РФ
В результате ракетного удара российской армии по Одессе в пятницу, 15 марта, погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, есть раненые.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также тяжело ранены. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, какое оружие применили оккупанты и какие последствия вражеской атаки. Взрывы в Одессе раздались около 12:09 по киевскому времени.
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