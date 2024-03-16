Иващенко: Счет 1:0 давил больше, чем игра

В 21-м туре УПЛ "Оболонь" победила "Полесье" (1:0). На 2-й минуте житомиряне остались в меньшинстве, а на 10-й забили единственный гол. К слову, Черненко удался потрясающий удар.

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко признается, что матч оказался очень напряженным и волнительным.

И удаление где-то помогло, и забитый мяч. В предыдущих матчах я говорил, что не хватает забитых мячей, это такая у нас проблема. Но сегодня забили красивый мяч, могли еще забивать в 1-м тайме. Да, очень тяжелая игра, но прежде всего ставили только на победу. Да, мы очень активно играли в 1-м тайме, это физическая нагрузка. И во 2-м тайме еще плюс психологически где-то просели, пришлось выпускать пару центральных нападающих. Было трудно психологически, потому что 1:0 - скользкий счет. Это давило больше, чем игра. Конечно, мы знали, что "Полесье" во 2-м тайме уйдет, хотя у них на одного меньше, но хорошая команда, квалифицированные футболисты. Мы знали, что они пойдут, можно сказать, штурмом. Поэтому ждали свой момент. Где-то надо было забивать 2-й гол на контратаках - было бы легче. Но главное - победа.

"Оболонь" поднялась на 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда сыграет 30-го марта против "Шахтера".