Вишняк: Если бы еще наши игроки добегали до тех зон, куда доходят мячи и откуда забиваются голы...

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от "Кривбасса" (0:1) на последних минутах игры. Напомним, что единственный гол был забит на 90+5 минуте.

Сложно давать комментарий, потому что эмоции берут верх - мы пропустили уже в добавленное время. Конечно, это влияет на оценку ситуации. Игра получилась динамичной. Острые моменты создал "Кривбасс", но мы старались не отсиживаться в обороне и создавать контригру. Где-то нам это удавалось, удавались переходы, но не было логического завершения. Это наши внутренние вопросы.

Я вижу, над чем надо работать и вижу, чего нам не хватает. Считаю, что мы правильно построили игру. "Кривбассу" было непросто против нас. Но все же не хватает моментов, остроты впереди. Если бы еще наши игроки добегали до тех зон, куда доходят мячи и откуда забиваются голы ... Пока нам не удается добиться этого с теми игроками. которые есть.