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Угроза миновала. В Одессе готовятся ко второму тайму матча Черноморец - Верес

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Перерыв был не 15 мин, а 45

Угроза миновала. В Одессе готовятся ко второму тайму матча Черноморец - Верес

Фото: Чорноморець

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"Черноморец" и "Верес" не смогли начать вовремя второй тайм очного поединка из-за воздушной тревоги. В 14:41 был объявлен отбой, поэтому команды готовятся возобновить матч. Старт запланирован в 15:00.

После первого тайма "Верес" побеждает со счетом 0:1. На 6-й минуте Мрвалевич удачно использовал подачу Шастала со штрафного.

Следить за событиями в игре вы можете с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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