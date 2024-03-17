Угроза миновала. В Одессе готовятся ко второму тайму матча Черноморец - Верес

"Черноморец" и "Верес" не смогли начать вовремя второй тайм очного поединка из-за воздушной тревоги. В 14:41 был объявлен отбой, поэтому команды готовятся возобновить матч. Старт запланирован в 15:00.

После первого тайма "Верес" побеждает со счетом 0:1. На 6-й минуте Мрвалевич удачно использовал подачу Шастала со штрафного.

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