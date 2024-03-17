Угроза миновала. В Одессе готовятся ко второму тайму матча Черноморец - Верес
Перерыв был не 15 мин, а 45
Фото: Чорноморець
"Черноморец" и "Верес" не смогли начать вовремя второй тайм очного поединка из-за воздушной тревоги. В 14:41 был объявлен отбой, поэтому команды готовятся возобновить матч. Старт запланирован в 15:00.
После первого тайма "Верес" побеждает со счетом 0:1. На 6-й минуте Мрвалевич удачно использовал подачу Шастала со штрафного.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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