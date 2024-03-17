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Яремчук - в старте Валенсии на матч с Вильярреалом

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Четвертая игра подряд

Яремчук - в старте Валенсии на матч с Вильярреалом

valenciacf.com

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Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч против "Вильярреала". Эта игра состоится в рамках 29-го тура Ла Лиги.

Поединок "Вильярреал" - "Валенсия" начнется в 17:15 по киевскому времени.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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Источник:
Valencia CF
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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download1 (huyersk)
17.03.2024 в 16:38
Наш козак!
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
17.03.2024 в 16:38
Наш козак!
Ответить
0
0

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