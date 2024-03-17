Яремчук - в старте Валенсии на матч с Вильярреалом
Четвертая игра подряд
valenciacf.com
Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч против "Вильярреала". Эта игра состоится в рамках 29-го тура Ла Лиги.
Starting XI ???? @VillarrealCFen#VillarrealValencia ???????? pic.twitter.com/vmogkfajin— Valencia CF (@valenciacf_en) March 17, 2024
Поединок "Вильярреал" - "Валенсия" начнется в 17:15 по киевскому времени.
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Источник:Valencia CF
Опубликовал: Виктор Иванчук
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17.03.2024 в 16:38
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