Григорчук: Без реализации одержать победу невозможно

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение от "Вереса" (0:1) в 21-м туре УПЛ.

У нас сейчас столько негатива, трагических событий. Теперь еще и проигранная игра. Трудно все это анализировать сейчас. Но должны работать дальше. Сегодня мы не должны были проигрывать.

Но чтобы побеждать - нам нужно значительно больше создавать и реализовывать свои возможности. Без реализации одержать победу невозможно. Сейчас главное - быть сильными и идти дальше. Думаю, вместе мы преодолеем эти проблемы.