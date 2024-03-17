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Григорчук: Без реализации одержать победу невозможно

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Но и моментов было мало

Григорчук: Без реализации одержать победу невозможно

Фото: Чорноморець

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение от "Вереса" (0:1) в 21-м туре УПЛ.

У нас сейчас столько негатива, трагических событий. Теперь еще и проигранная игра. Трудно все это анализировать сейчас. Но должны работать дальше. Сегодня мы не должны были проигрывать.

Но чтобы побеждать - нам нужно значительно больше создавать и реализовывать свои возможности. Без реализации одержать победу невозможно. Сейчас главное - быть сильными и идти дальше. Думаю, вместе мы преодолеем эти проблемы.

"Черноморец" остался на 10-м месте в УПЛ. В следующем туре коллектив Григорчука сыграет с "Полесьем". Матч состоится 30-го марта.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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