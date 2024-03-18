Легион Свобода России обнародовал потери личного состава и техники оккупантов в Белгородской и Курской областях
РДК и Легион Свобода России продолжают рейды по приграничным российским областям
фото из соцсетей
Воины Легиона "Свобода России" рассказали, что на территории Курской и Белгородской областей удалось взять в плен 27 российских военных.
Об этом бойцы Легиона сообщили в Telegram.
"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", - говорится в сообщении.
Так, к утру 18 марта потери армии России в приграничье составили: 613 убитыми, 829 ранеными, еще 27 человек попали в плен.
Было уничтожено 7 танков, 20 БМП, 6 гаубиц Д-30, 4 бронетранспортера, четыре миномета, 2 противотанковых орудия "Рапира", 2 самоходных артиллерийских установки "Мста-С", 2 беспилотника Zala, одна реактивная система "Град", противотанковый гранатомет, станция радиоэлектронной борьбы, ретранслятор, 2 бронемашины, 2 экскаватора, 57 автомобилей и комплекс наблюдения "Муром".
Выведено из строя:
1 танк Т-80ПВМ;
1 танк Т-72;
1 БМП;
1 БМ 21 "Град";
2 МТ-ЛБ;
1 МСТА-Б;
1 ТОС-2;
1 БМ 21 "Град";
1 2С1 "Гвоздика";
1 станция РЭБ;
1 бронированный автомобиль;
20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).
Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский и т.д.
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