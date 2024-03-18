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В Украине создадут электронный военный билет

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Работа над ним ведется

В Украине создадут электронный военный билет

фото из свободных источников

Новина українською

В Украине в ближайшее время будет создан электронный военный документ. Над его разработкой и введением работают.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве рассказали, что над созданием электронного военного документа они работают вместе с партнерами.

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"Это выписка из реестра, свидетельствующая об учетном статусе гражданина", - говорится в сообщении.

В документе будет информация о месте, где гражданин состоит на учете, пригоден ли он к военной службе, а также другая важная информация.

Ранее Михаил Фёдоров заявлял, что Министерство цифровой трансформации работает над новым форматом электронного военного билета.

"Вместе с Минобороны работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії", – сообщил Федорова.

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Источник:
Міністерство оборони України
Опубликовал: Михаил Черныш
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