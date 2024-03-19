Украина может начать получать доходы от замороженных российских активов уже в июне - Bloomberg
Всё зависит от позиции нескольких стран ЕС
Слово і Діло
В ЕС подготовили законодательное предложение, согласно которому Украина начнет получать доходы от замороженных российских суверенных активов уже в июле. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на документ.
Законопроект предусматривает введение налога на прибыль от замороженных российских активов и использование этих полученных денег для поставки оружия Украине и стимулирования оборонной промышленности страны. Речь идет о около 3 млрд евро в год. Проект документа должны быть одобрены всеми членами Евросоюза.
"ЕС подготовил законодательство, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле", – говорится в сообщении агентства. Однако некоторые страны ЕС неохотно поддерживают эту инициативу – их позиция может "задержать прогресс" в соответствии с передачей этих средств Украине.
Часть денег останется в европейском центральном депозитарии для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, в частности ответные меры со стороны России.
Напомним, в конце декабря 2023 года
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