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Украина может начать получать доходы от замороженных российских активов уже в июне - Bloomberg

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Всё зависит от позиции нескольких стран ЕС

Украина может начать получать доходы от замороженных российских активов уже в июне - Bloomberg

Слово і Діло

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В ЕС подготовили законодательное предложение, согласно которому Украина начнет получать доходы от замороженных российских суверенных активов уже в июле. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на документ.

Законопроект предусматривает введение налога на прибыль от замороженных российских активов и использование этих полученных денег для поставки оружия Украине и стимулирования оборонной промышленности страны. Речь идет о около 3 млрд евро в год. Проект документа должны быть одобрены всеми членами Евросоюза.

"ЕС подготовил законодательство, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле", – говорится в сообщении агентства. Однако некоторые страны ЕС неохотно поддерживают эту инициативу – их позиция может "задержать прогресс" в соответствии с передачей этих средств Украине.

Часть денег останется в европейском центральном депозитарии для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, в частности ответные меры со стороны России.

Напомним, в конце декабря 2023 года Соединенные Штаты предложили "Группе семи" (G7) план конфискации российских активов на 300 млрд долларов.

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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
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