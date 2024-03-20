Армия РФ потеряла в Украине уже более 433 тысяч военных. Генштаб подытожил потери окупантов

Генеральный штаб ВСУ сообщил потери противника по состоянию на 20 марта.

Боевые потери российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения уже превысили 433 тысячи человек. Также было уничтожено более 80 единиц боевой техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили: