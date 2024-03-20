Армия РФ потеряла в Украине уже более 433 тысяч военных. Генштаб подытожил потери окупантов
Круглая цифра за сутки
Слово і Діло
Генеральный штаб ВСУ сообщил потери противника по состоянию на 20 марта.
Боевые потери российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения уже превысили 433 тысячи человек. Также было уничтожено более 80 единиц боевой техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:
- личного состава – около 433090 (+700) человек,
- танков ‒ 6828 (+9) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 13058 (+9) ед.
- артиллерийских систем – 10714 (+16) ед.
- РСЗО – 1017 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 721 (+0) ед.
- самолетов – 347 (+0) ед.
- вертолетов – 325 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8355 (+37),
- крылатых ракет ‒ 1922 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед.
- подводных лодок – 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 14198 (+7) ед.
- специальной техники – 1738 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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