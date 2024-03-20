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Армия РФ потеряла в Украине уже более 433 тысяч военных. Генштаб подытожил потери окупантов

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Армия РФ потеряла в Украине уже более 433 тысяч военных. Генштаб подытожил потери окупантов

Слово і Діло

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Генеральный штаб ВСУ сообщил потери противника по состоянию на 20 марта.

Боевые потери российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения уже превысили 433 тысячи человек. Также было уничтожено более 80 единиц боевой техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:

  • личного состава – около 433090 (+700) человек,
  • танков ‒ 6828 (+9) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 13058 (+9) ед.
  • артиллерийских систем – 10714 (+16) ед.
  • РСЗО – 1017 (+0) ед.
  • средств ПВО ‒ 721 (+0) ед.
  • самолетов – 347 (+0) ед.
  • вертолетов – 325 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8355 (+37),
  • крылатых ракет ‒ 1922 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед.
  • подводных лодок – 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14198 (+7) ед.
  • специальной техники – 1738 (+3).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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