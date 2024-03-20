Бондаренко: Если бы не боли в спине, то я поехал бы с олимпийской сборной Украины
Хавбек "Шахтера" испытывает проблемы со здоровьем
Фото: УАФ
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал о своей травме, из-за которой он не поехал в расположение олимпийской сборной Украины.
"Достаточно давно испытываю боли в спине. Сейчас вот воспалилось больше, чем всегда. Приняли решение: что если из-за этой проблемы я не смогу играть на 100 процентов - надо залечить во время паузы. Матч с "Карпатами" показал, что боль мешает. Команда получила несколько выходных, а я ежедневно прохожу процедуры.
Добавлю, что у меня очень теплые отношения с тренерским штабом олимпийской сборной. Если бы я был готов - то поехал бы с командой с большим удовольствием", - сказал Бондаренко в комментарии ТаТоТаке.
К слову, сегодня команда Руслана Ротаня узнает соперников на Олимпийских играх-2024.
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