Бондаренко: Если бы не боли в спине, то я поехал бы с олимпийской сборной Украины

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал о своей травме, из-за которой он не поехал в расположение олимпийской сборной Украины.

"Достаточно давно испытываю боли в спине. Сейчас вот воспалилось больше, чем всегда. Приняли решение: что если из-за этой проблемы я не смогу играть на 100 процентов - надо залечить во время паузы. Матч с "Карпатами" показал, что боль мешает. Команда получила несколько выходных, а я ежедневно прохожу процедуры.

Добавлю, что у меня очень теплые отношения с тренерским штабом олимпийской сборной. Если бы я был готов - то поехал бы с командой с большим удовольствием", - сказал Бондаренко в комментарии ТаТоТаке.