Коноплянка отклонил экзотические предложения из Азии и завершил карьеру, - СМИ
Условия не устроили
Getty Images / Global Images Ukraine
34-летний украинский ветеран Евгений Коноплянка этой зимой имел предложения из пары экзотических азиатских стран, сообщает Футбол 24.
Впрочем, по данным источника, это были не топовые клубы, которые предлагали украинца довольно скромную зарплату.
Собственно, поэтому Евгений отказался и решил закончить с футболом.
Также источник отмечает, что сейчас Коноплянка осел в Лиссабоне.
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Ранее также была информация, что Евгений теперь планирует заняться агентским бизнесом вместе с Зозулей. Сейчас они работают над получением лицензии, официальную деятельность собираются запустить с лета.
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Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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