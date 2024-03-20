Коноплянка отклонил экзотические предложения из Азии и завершил карьеру, - СМИ

34-летний украинский ветеран Евгений Коноплянка этой зимой имел предложения из пары экзотических азиатских стран, сообщает Футбол 24.

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Впрочем, по данным источника, это были не топовые клубы, которые предлагали украинца довольно скромную зарплату.

Собственно, поэтому Евгений отказался и решил закончить с футболом.

Также источник отмечает, что сейчас Коноплянка осел в Лиссабоне.

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Ранее также была информация, что Евгений теперь планирует заняться агентским бизнесом вместе с Зозулей. Сейчас они работают над получением лицензии, официальную деятельность собираются запустить с лета.